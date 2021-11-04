Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti - Haberler
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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

2007 yılında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun (55) hayatını kaybettiği öğrenildi.

AMASRA, BARTIN (İHA) - 2007 yılında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun (55) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu vefat etti.

55 yaşındaki anne Hatice Akarsu'nun pankreas kanseri olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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