Barış akademisyeni Prof. Füsun Üstel tahliye oldu

Barış akademisyenlerinden Prof. Füsun Üstel tahliye oldu. "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisi imzacısı Üstel, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası onanmıştı.

İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından Üstel, Mayıs 2019'da Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine girmişti. Euronews.com'da Görüntüle