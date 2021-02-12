Barıç Arduç'a Bestemsu Özdemir'in o sözleri soruldu

Aracının camını açıp gazetecilerle sohbet eden Barış Arduç "Trafik başlamadan eve kaçmam lazım, daha sonra bol bol konuşuruz." dedi.

Arduç'a meslektaşı Bestemsu Özdemir'in "Başroller takipçi sayısına göre seçiliyor" açıklaması soruldu. Yakışıklı oyuncu, "Beni bu topa sokmayın" diyerek polemiğe girmedi.

BESTEMSU ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Fazla takipçisi olan isimlerin projelerde daha rahat yer bulduğu konusu hakkında açıklamalarda bulunan Bestemsu Özdemir, dikkatleri üzerine çekti.

Özdemir, 'Birinin bin takipçisi vardır ama iyi sanatçıdır, ergen kitleye hitap etmiyordur. Bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya, oyunculuğu onunla kıyaslamak üzücü... Milyonlarca takipçisi olanın televizyonda karşılık bulmadığını bir sürü projede gördük' diyerek polemik yaratmıştı.





Kaynak: Snob Magazin