Barhal Çayı rafting ve kano tutkunlarını ağırlıyor
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Barhal Çayı rafting ve kano tutkunlarını ağırlıyor

Barhal Çayı rafting ve kano tutkunlarını ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Barhal Çayı, rafting ve kano tutkunlarından ilgi görüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Barhal Çayı, rafting ve kano tutkunlarından ilgi görüyor.

Gezi kapsamında Rusya, İtalya ve Fransa'dan Yusufeli'ne gelen 3 turist, Yusufeli Kayak Rafting Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Osman Kiliçlioğlu rehberliğinde Barhal Çayı'nda rafting yaptı.

Kiliçlioğlu, AA muhabirine, Yusufeli'nin, Kaçkar Dağları, kiliseleri ve doğa sporlarına elverişli yapısıyla he yıl dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen yabancı turistlerin ilçeye gelmeye devam ettiğini belirten Kiliçlioğlu, "Üç turist benimle irtibata geçti. Ben de onlara alternatifler sundum. Buraya geldiler ve rafting yaptılar." dedi.

Kiliçlioğlu, Barhal Çayı'nın nisan ayı sonlarından hazirana kadar su sporlarıyla ilgilenen adrenalin tutkunları için çok muazzam bir akıntıya sahip olduğuna dikkati çekti.

Fransız kanocu Morgan Arnaud da dünyanın farklı bölgelerinde akarsularda kano yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin doğal güzellikleri ve nehirleri çok güzel. Barhal Çayı ve vadisi muhteşem. Barhal Çayı'nın debisi henüz istediğimiz seviyeye çıkmamış. Yine de burada olmak çok güzeldi." diye konuştu.

Bir haftadır Türkiye'de olduklarını kaydeden Arnaud, Yusufeli'den önce Ardeşen, Fırtına Deresi, Berta Çayı ve Tortum Çayı'nda kano yaptıklarını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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