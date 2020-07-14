Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
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Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı

İstanbul'da bir barda işe başlayan genç kadın, çalıştığı sırada alkol aldı. Alkolün etkisinde olan genç kadın iki kişi tarafından araca bindirilerek ormanlık bir alana kaçırıldı ve tecavüze uğradı.

Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
14.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:21

İstanbul'da bir barda işe başlayan kadının hayatı 5 gün sonra kâbusa döndü. Çalıştığı esnada alkol alan genç kadın, kısa süre sonra iki şahıs tarafından araca bindirilerek kaçırıldı. Ormanlık bir alana götürülen kadına burada tecavüz edildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerine '31 yaşında kadın şahsa tecavüz' ihbarı geldi ve ekipler hızla olay yerine intikal etti. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda skandal olayla ilgili iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, müşteki kadının ifadesine yer verildi.

İŞE GİRDİ, 5 GÜN SONRA HAYATI KARARDI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; müşteki K.T. ifadesinde olayı ayrıntılarıyla anlattı. K.T. ifadesinde, bir barda garson olarak çalıştığını, olaydan 5 gün önce işe başladığını, olay günü 21 Aralık 2019 tarihinde mekanda çalıştığı sırada alkol kullandığını, sonrasında iki erkek şahıs ile nasıl iletişime geçtiğini tam olarak hatırlamadığını belirtti. Talihsiz kadın, alkolün etkisiyle tam hatırlamadığı ancak tahmini saat 04:00 ile 05:00 sırasında iki kişi tarafından kaçırıldığını dile getirdi.

DARP EDİLDİ VE TECAVÜZE UĞRADI

Alkollü olması sebebiyle ne kadar yol aldıklarını hatırlamadığını, Avcılar'dan Arnavutköy'e geldiklerini, gece geç saat ve zifiri karanlık olması sebebiyle nerede olduklarını, nerede durduklarını tam olarak bilmediğini, aracı yaşlı olan şahsın kullandığını söyledi. Genç olanın önde sağ tarafta oturduğunu, araç durduktan sonra genç olan şahsın, yanına geldiğini, kendisini araçtan çıkararak sazlık bir yere götürdüğünü, kendisini darp ettiğini, kendisine burada tecavüz ettiğini belirtti.

Ardından genç olan şahsın yanından ayrıldığını, kendisini aracın yanına götürdüğünü, yaşlı olan erkeğin kendisine tecavüz ettiğini ifade etti. Bu şahsın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, tokat, yumruk attığını, dudaklarını patladığını, burnuna vurduğunu anlattı.

YOLDAN GEÇEN MİNÜBÜSTEN YARDIM İSTEDİ

Şahsın kendisine tecavüz etmesini engellemek amacıyla tekme attığını, kendisini korumaya çalıştığını, tekme attığı esnada aracın şoför koltuğunun bulunduğu arka camı kırdığını belirtti. Camı kırdığında eline araç içerisinde bulduğu tornavidayı aldığını, genç olan şahsın arka kapıyı açtığını kaydetti. Bunun üzerine belli bir süre koştuğunu, sazlık alandan belli süre geçtikten sonra yol kenarına geldiğini, yoldan geçen bir minibüsü durdurduğunu ve yardım istediğini, şüphelilerden şikâyetçi olduğunu beyan etti.

İKİ ŞÜPHELİ DE TESPİT EDİLDİ

İddianamede, olayla ilgili yapılan titiz çalışmalar sonucu şüphelilerden birinin 26 yaşındaki Murat A., diğerinin ise 55 yaşındaki Şerif Ö. olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin ikrar içeren ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Savcılıkça, şüphelilerin alkollü olan müştekiyi 21 Aralık 2019 olay günü gece vakti saat 04:00-05:00 civarında 63 AD … plakalı araca alarak ağaçlık bir bölge içerisine götürdükleri, şüphelilerin müştekiyi araca alarak götürmelerine dair olağan hayat akışına uygun kabul edilebilir gerekçe sunamadıkları belirtildi. Olay yerinde tespit edilen müştekiye ait çizme ve küpenin bulunduğu kaydedildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Savcılık, Murat A.'nın 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Basit Yaralama' suçlarından, Şeref Ö.'nün ise 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Basit Yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tutuklanan iki şüpheli de ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Haber Yorumları (1)
FT.: tamam tecavüz olayı varsa en ağır şekilde cezalandırılsınlar ama onu hatırlamıyorum bunu hatırlamıyorum diyen bir kişi beni zorla araca bindirip 2 kişi tecavüz etti diyor. belkide kendi rızanla gittin hatırlamıyorsun.
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