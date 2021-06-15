Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında?

Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Barçın Yinanç kimdir? sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında. Ekranlar karşısında yapmış olduğu yorum ve açıklamalarıyla dikkat çeken gazeteci Barçın Yİnanç hayatı merak ediliyor. Peki, Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

Gazeteci Barçın Yinanç, politika haberleriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Hayatı merak edilen gazetecinin biyografisi hakkında pek bir bilgi olmamakla birlikte bilinenleri sizin için derledik. Peki, Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

BARÇIN YİNANÇ KİMDİR?

Barçın Yinanç, eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

Milliyet, CNN Türk, TV8, Referans, Radikal, Hürriyet Daily News gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

Yaptığı programlarla tanınan ve sevilen isimlerden biridir.

Çalıştığı kuruluşlarda ve iş hayatında oldukça başarılı olan Yinanç, şimdilerde T24'te yazdığı yazılarını yayınlıyor.

BARÇIN YİNANÇ KAÇ YAŞINDA?

Barçın Yinanç'ın özel hayatına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Burak Yamantürk
Spor Diego Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:55:24. #1.14#

title