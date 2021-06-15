Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında?
Barçın Yinanç kimdir? sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında. Ekranlar karşısında yapmış olduğu yorum ve açıklamalarıyla dikkat çeken gazeteci Barçın Yİnanç hayatı merak ediliyor. Peki, Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında? Detaylar haberimizde!
Gazeteci Barçın Yinanç, politika haberleriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Hayatı merak edilen gazetecinin biyografisi hakkında pek bir bilgi olmamakla birlikte bilinenleri sizin için derledik. Peki, Barçın Yinanç kimdir? Barçın Yinanç kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
BARÇIN YİNANÇ KİMDİR?
Barçın Yinanç, eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.
Milliyet, CNN Türk, TV8, Referans, Radikal, Hürriyet Daily News gibi kuruluşlarda çalışmıştır.
Yaptığı programlarla tanınan ve sevilen isimlerden biridir.
Çalıştığı kuruluşlarda ve iş hayatında oldukça başarılı olan Yinanç, şimdilerde T24'te yazdığı yazılarını yayınlıyor.
BARÇIN YİNANÇ KAÇ YAŞINDA?
Barçın Yinanç'ın özel hayatına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.