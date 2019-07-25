Barbie Filmi
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Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.
Filmde Barbie karakterine 'Ben,Tonya' filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie ve Michael McHugh hayat veriyor.
Yönetmen: Greta Gerwig
Senaryo: Greta Gerwig, Noah Baumbach, Olivia Milch
Oyuncular: Margot Robbie, Michael McHugh
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Barbie
Yapımcı Firma: LuckyChap Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: BAE, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
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