Barbie Filmi

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.



Filmde Barbie karakterine 'Ben,Tonya' filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie ve Michael McHugh hayat veriyor.



Yönetmen: Greta Gerwig

Senaryo: Greta Gerwig, Noah Baumbach, Olivia Milch

Oyuncular: Margot Robbie, Michael McHugh

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Barbie

Yapımcı Firma: LuckyChap Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: BAE, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 08.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com