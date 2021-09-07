Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli?

Ünlü modacı Barbaros Şansal'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar araştırılıyor. Barbaros Şansal, sık sık sosyal medya hesaplarında ya da çıktığı TV programlarındaki söylemleriyle de Türkiye gündeminde yer alıyor. Peki, Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli?

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BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

10 Temmuz 1957 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Barbaros Şansal, İstanbul Fenerbahçe Lisesi'nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Televizyon kanallarında "Toplu İğne", "Çengel İğne" adlı programları yapan Şansal, "3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar" isminde bir kitap da yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera'nın yazdığı "Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey" adlı kitabı da Türkçe'ye çevirerek yayınlanmasını sağladı. Ayrıca Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde "Moda Tarihi" dersleri verdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.