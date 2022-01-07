Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davası karara bağlandı

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Barbaros Şansal'ın şikayetinden vazgeçtiği sanıklardan Sefa Tüfekçi ve Gökhan Uçar'ın, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından görülen davanın düşürülmesini, "tehdit" suçundan ise delil yokluğundan beraatlerine karar verilmesini istedi.

1 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Mütalaada, dosya kapsamı incelendiğinde, olayın meydana geliş şekli, HTS kayıtları ve katılanın beyanı dikkate alınarak sanıkların iştirak iradesiyle hareket ettikleri belirtilerek, 11 sanığın "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, sanıkların cezalandırılmasını, sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlerini istedi. Son sözleri sorulan 3 tutuksuz sanık ise, beraat talebinde bulundu.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Gökhan Uçar ile Sefa Tüfekçi'nin "tehdit" suçundan kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden beraatlerine, "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından ise katılanın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti. Sanık Yasin Böcekli'yi Barbaros Şansal'ı "basit yaralama" eyleminden dolayı 125 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın cezasını günlüğü 20 liradan 2 bin 500 liraya çevirerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, 10 sanığın "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği, Şansal'ın 2 Ocak 2017'de KKTC'den THY'ye ait uçakla saat 22.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldiği anlatılıyor. İddianamede, Şansal'ın uçaktan indirilerek ekip otosuna bindirileceği esnada havalimanında yer hizmeti sağlayan şirketin personeli tarafından darbedildiği, tehdit ve hakaret içerikli sözler söylendiği, Şansal'ın da şikayetçi olduğu kaydediliyor.

Müştekinin alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu ve tarafların uzlaşmadıkları anlatılan iddianamede, 13 sanığın, "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

AA / Melike Gallenkuş - Magazin Haberleri

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