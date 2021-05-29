'Barbarların Avrupa'yı İstilası' kitabı Bibliyofil'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Barbarların Avrupa'yı İstilası' kitabı Bibliyofil'de

'Barbarların Avrupa'yı İstilası' kitabı Bibliyofil'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği 'Bibliyofil'in yeni bölümüne Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yusuf Akbaba konuk oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği 'Bibliyofil'in yeni bölümüne Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yusuf Akbaba konuk oldu.

John B. Bury'nin 'Barbarların Avrupa'yı İstilası' isimli kitabını Bibliyofil için değerlendiren Arş. Gör. Yusuf Akbaba, kitabın Roma'nın yıkılışına ve özellikle Germenlerle olan ilişkilerine odaklandığını belirtti. Kitabın sade bir dille yazıldığının altını çizerek tarihe ilgi duyan her kesin okuyabileceği bir eser olduğunu söyledi. Türkiye'de alışılmış tarih okumalarının Türk tarihine odaklandığını belirten Arş. Gör. Akbaba Barbarların Avrupa'yı İstilası eserinin okuru farklı bir kültüre ve döneme götürdüğünü ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Barbarların Avrupa'yı İstilası' kitabı Bibliyofil'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 15:53:39. #1.13#

title