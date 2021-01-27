Barbados'tan turizme kovid-19 ayarı: Evden değil Karayipler'den çalışın

Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemlere ilişkin gelen ilk ekonomik göstergeler, turizm sektörünün ağır darbe aldığını ortaya koyarken, bazı ülkeler turizmi hareketlendirmek için alternatif çözümlere başvurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir vize programıyla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize vermeye karar verdi. Vize için yeni şartlar sunan ülke, tek kişilik vize için 2 bin, aile vizesinin için, 3 bin dolar isteyecek. Ülkeden vize almak için yılda 50 bin dolar kazanma koşulu aranıyor. Salgından bu zamana kadar ülkeye yeni vize programıyla 3 bin kişinin geldiği ifade edildi.

YENİ VİZE ŞARTIYLA KARAYİPLER'E YERLEŞTİ

Öte yandan, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan Gillian-Jim Todd çifti, bu vizeyle pandemi döneminde Karayipler'e yerleşen 3 bin kişi arasında yer aldı. Gillian Todd, geçen Ocak'ta işinden ayrıldığını ve bilgisayar yazılımcısı eşiyle bir yıllığına buraya geldiğini belirterek, "Çok kolay oldu. Eşyamızı bir depoya kaldırdık ve yanımıza birkaç şey alıp geldik. Geldikten sonra bir kışlada iki hafta karantinada kaldık. Sonrası çok güzel. Jim, 05: 00-13: 30 saatleri arasında çalışıyor. Öğleden sonralarının tadını çıkarıyor. Ben de tatilde gibiyim. Yoga yapıyorum, arkadaşlarımla bir araya geliyorum, dolaşıyorum. Plajları başka bir şey; gerçekten güzel" ifadelerine yer verdi.

" 12 AY SÜREYLE BURADAN ÇALIŞMA GARANTİSİ VERİYORUZ"

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley da aldıkları yeni vize programı kararına ilişkin,"Kovid-19 küresel çapta çalışma hayatını değiştirdi. Çok sayıda kişi evden çalışıyor. Biz 12 ay süreyle isteyenlere buradan çalışma garantisi veriyoruz. Bir haftalığına, iki haftalığına ya da bir aylığına geleceğinize dünyanın başka bir yerinde olmanın, güneşin, kumun, denizin ve istikrarlı bir ülkenin tadını çıkarın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı