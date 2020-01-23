Baran Bayraktar başarısıyla zirveye tırmanıyor

23.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:41

Daha önce yayımlanan ve çok ses getiren ' Salla Gitsin', 'Gol', 'Zaman Aşımı' ve 'Yine' şarkılarıyla modern ve yenilikçi tavrını gözler önüne seren Baran Bayraktar yeni teklisi 'Pervane' ile kısa sürede sadece Spotify'de& ; 100 bin dinlenme oranını geçme başarısını gösterdi. Sözleri Baran Bayraktar ve Tepki'ye, müziği Kaan Çelik Metin, Tuna Erlat ve Baran Bayraktar, düzenlemesi& ; Kaan Çelik Metin, Tuna Erlat' a ait Pervane'nin mix mastering'i Buğra Kunt tarafından hazırlandı.



