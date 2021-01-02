Barakada ölümüne kumar
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Barakada ölümüne kumar

02.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:25
Barakada ölümüne kumar

Adana'da mahalle arasındaki trafo duvarına bitişik naylon branda kaplı barakaya kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişi yakalandı. Elektrik çarpma tehlikesine rağmen yakalanan şahıslar "Her yer kapalı gidecek yerimiz yok, burada vakit geçiriyorduk" ifadelerinde bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip koronavirüs nedeniyle kahvehaneler kapanınca vatandaşların mahalle arasında baraka kahvehaneler yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

TRAFONUN BİTİŞİNE YAPMIŞLAR

Yapılan baskında polis, naylon brandadan trafo duvarına bitişik baraka yapılarak içine de masa ve sandalye koyup kumar oynandığını tespit etti. Elektrik çarpma tehlikesine rağmen trafo duvarına bitişik kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişi yakalandı.

"GİDECEK YERİMİZ KALMADI"

Polis, Murat D. tarafından yapılan yeri kapatırken pandemi kurallarına uyulmadığı için 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza makbuzu düzenledi. Ayrıca mekan sahibine de adli işlem başlattı. Kağıt oynarken yakalanan şahıslar duruma tepki göstererek, "Gidecek yerimiz kalmadı. Her yer kapalı biz de mahalle arasında bir yer yaptı. Buraya gelip kağıt oynayıp vakit geçiriyoruz. Burayı da kapattılar" dedi.

Şahısların kapatılan barakanın yanında sandalye koyup oturmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Barakada ölümüne kumar
Barakada ölümüne kumar
Barakada ölümüne kumar
Barakada ölümüne kumar
Barakada ölümüne kumar
Barakada ölümüne kumar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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