BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 65'E ULAŞTI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNİ GEÇTİ

İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 65.21 çıktı.

Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 19.16'DAN 65.21'E YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21'e ulaştı.

GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKTI

Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64.17'lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65.21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı. 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 95.01, 2016 yılında 87.21, 2017 yılında 89.65, 2018 yılında 89.91, 2019 yılında 94.10 olarak kayıtlara geçmişti.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 70'IN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Papuçdere barajında doluluk yüzde 45.69, Sazlıdere Barajında ise yüzde 34.43, Istrancalarda ise yüzde 44.66 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Elmalı ve Darlık barajları.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 87.62

-Papuçdere Barajı yüzde 45.69

-Sazlıdere barajı yüzde 34.43

-Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82

-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20

-Terkos Barajı yüzde 60.59

-Kazandere Barajı yüzde 57.88

-Elmalı Barajı yüzde 73.54

-Darlık Barajı yüzde 76.66

-Istrancalar Barajı yüzde 44.66

Kaynak: Demirören Haber Ajansı