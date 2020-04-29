Barajla su altında kalan köyde bir evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde barajda su tutulmaya başlamasıyla su altında kalan bir evin çatısında mahsur kalan kedi, ekiplerce kurtarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde barajda su tutulmaya başlamasıyla su altında kalan bir evin çatısında mahsur kalan kedi, ekiplerce kurtarıldı.

İlçede bir süre önce yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı sularının altında kalmaya başlayan eski Karakurt köyünde bulunan bir kedi, sular yükselince köyden çıkamadı.

Su seviyesinin giderek artmasıyla bir evin çatısına sığınarak mahsur kalan kedi, durumu fark eden ve önceden evlerini terk eden köylülerce jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hazırlıklarını yaptıktan sonra bir botla eve yaklaşan görevliler, kediyi bulunduğu yerden alıp köylülere teslim etti.

Kaynak: AA