Barajda boğulan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barajda boğulan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Barajda boğulan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın cansız bedeni dün gece saat 22.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Müdürlüğü Polis kurbağa adam ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik aramadan sonra bulundu. Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından talihsiz kadının cenazesinin adli tıbba gönderilmesine gerek olmadığına karar verildi. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesinde yapılan işlemlerden sonra, kadının yakınları cenazeyi alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Aracıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürdü. Cenazenin saat 17.00'de Altınova mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Serpil Dayan'la birlikte baraj gölüne giden ve olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 35 yaşındaki erkek arkadaşı Halil Ç.'in ise verdiği ifadesinde, "Birlikte baraj kıyısına gezmeye geldik. Bir süre sonra suya girmek istedi. Ben de girmemesi yönünde ısrar ettim. Bana 'Ben yüzme biliyorum' diyerek suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı ve yardım istedi. Bende koştum ama yetişemedim. Suda birden kayboldu. Daha sonra acil yardım ekiplerinden yardım istedim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Halil Ç. jandarmada alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

Barajda boğulan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şevval Şahin Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barajda boğulan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:37:20. #1.16#

title