Barajda boğulan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren 33 yaşındaki Serpil Dayan'ın cansız bedeni dün gece saat 22.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Müdürlüğü Polis kurbağa adam ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik aramadan sonra bulundu. Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından talihsiz kadının cenazesinin adli tıbba gönderilmesine gerek olmadığına karar verildi. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesinde yapılan işlemlerden sonra, kadının yakınları cenazeyi alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Aracıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürdü. Cenazenin saat 17.00'de Altınova mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Serpil Dayan'la birlikte baraj gölüne giden ve olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 35 yaşındaki erkek arkadaşı Halil Ç.'in ise verdiği ifadesinde, "Birlikte baraj kıyısına gezmeye geldik. Bir süre sonra suya girmek istedi. Ben de girmemesi yönünde ısrar ettim. Bana 'Ben yüzme biliyorum' diyerek suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı ve yardım istedi. Bende koştum ama yetişemedim. Suda birden kayboldu. Daha sonra acil yardım ekiplerinden yardım istedim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Halil Ç. jandarmada alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı