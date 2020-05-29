Baraj gölüne giren iki kuzen boğularak can verdi
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Baraj gölüne giren iki kuzen boğularak can verdi

Baraj gölüne giren iki kuzen boğularak can verdi Burdur Merkez Halıcılar Köyünde yaşayan 2 kuzen yüzmek için girdikleri köy yakınındaki gölette boğuldu.

29.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:13

Baraj gölüne giren iki kuzen boğularak can verdi

BURDUR - Burdur Merkez Halıcılar Köyünde yaşayan 2 kuzen yüzmek için girdikleri köy yakınındaki gölette boğuldu.

Edinilen bilgiye göre Burdur'un Halıcılar Köyü'nde oturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca ve kuzeni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay'danhaber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında iki kuzenin elbiselerini gölet kenarında buldu. Uzman jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada göletten çıkartılan cenazeler Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki kuzenin babaları ise hastane morgu önünde cenazelerin alınmasını bekliyor. İşlemlerin ardından iki gencin cenazesinin alilelerine teslim edileceği bildirildi.

Baraj gölüne giren iki kuzen boğularak can verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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