Baraj gölüne düşen karaca kameraya böyle yansıdı
Haberler » Güncel » Baraj gölüne düşen karaca kameraya böyle yansıdı - Haber

Baraj gölüne düşen karaca kameraya böyle yansıdı

Artvin'de su içmek içerken baraj gölüne düşen karaca yüzerek kıyıya çıkarken, bu anlar kameraya yansıdı.

19.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:34
Baraj gölüne düşen karaca kameraya böyle yansıdı

'de su içmek içerken baraj gölüne düşen karaca yüzerek kıyıya çıkarken, bu anlar kameraya yansıdı.


Artvin'in Yeniyol Mahallesi Aydınlar mevkiinde Muratlı Barajı Gölü'ne düşen karaca görüntülendi. Su içmek için baraj gölü kıyısına inen karaca dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Yüzerek kıyıya çıkan karaca ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. O anları ise bölge sakinlerinde Sinan Büyük ve Birol Saroğlu tarafından cep telefonuna kaydetti. Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler