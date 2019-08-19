Baraj gölünde boğulan küçük Elif toprağa verildi

19.08.2019 18:07

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölünde boğulan 13 yaşındaki Elif Naz Çoban, memleketi Gaziantep'te defnedildi.

Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk serinlemek için suya girmiş, olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalışmıştı. Çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, anneleri ise suyun içinde gözden kaybolmuştu. Olayda Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenleri sudan çıkartılırken, 13 yaşındaki Elif Naz Çoban da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Elif Naz Çoban için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Çoban'ın yakınları gözyaşı döktü. Çoban'ın cansız bedeninin bulunduğu tabut, morgdan alınırken babaanne Elif Çoban da torununun tabutunu bir süre omuzladı.

Talihsiz çocuğun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA