Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı

18.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:19
Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı

MANİSA'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri, Demirköprü Barajı'nda dün teleskopla 'kış ortası su kuşu sayımı' yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını fark etti. Hemen harekete geçen görevliler, tekneyle bölgeye gitti. Ağı keserek tepeli pelikanı kurtardılar. Ardından  Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'ne götürülen pelikan, veteriner hekim tarafından kontrolden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikanın, doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.


Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı
Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Jennifer Lopez
Spor Ersun Yanal Fatih Terim İsmail Kartal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:22:52. #1.14#
title