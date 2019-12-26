Baraj dizisinde başrol bilmecesi
FOX TV'de bir süre sonra yayınlanması planlanan ve yapımcılığını Fatih Aksoy ile Yağmur Ünal'ın üstlendiği; yönetmenliğini de Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı "Baraj" dizisinde başrolü oynayacak kadın oyuncu henüz kesinlik kazanmadı
42 yıl önce filmi çekilen ve başrollerinde Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" filmi diziye uyarlanırken; yapımcılar Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal; Türkan Şoray'a benzer bir karakter için Burcu Kıratlı ve Biran Damla Yılmaz ile görüşüyor.
Türkan Şoray'ı canlandıracak karakter için Burcu Kıratlı öne çıkıyor. Gözleri ve fiziğiyle "Yeni nesil Türkan Şoray" olarak olarak tanınıyor. Biran Damla Yılmaz ise gerek renkli gözlü oluşu ve gerekse de Türkan Şoray'a hiç benzerliği yok.