Baraj dizisinde başrol bilmecesi

26.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:41

42 yıl önce filmi çekilen ve başrollerinde Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" filmi diziye uyarlanırken; yapımcılar Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal; Türkan Şoray'a benzer bir karakter için Burcu Kıratlı ve Biran Damla Yılmaz ile görüşüyor.

Türkan Şoray'ı canlandıracak karakter için Burcu Kıratlı öne çıkıyor. Gözleri ve fiziğiyle "Yeni nesil Türkan Şoray" olarak olarak tanınıyor. Biran Damla Yılmaz ise gerek renkli gözlü oluşu ve gerekse de Türkan Şoray'a hiç benzerliği yok.



