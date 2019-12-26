Baraj dizisinde başrol bilmecesi
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Baraj dizisinde başrol bilmecesi

FOX TV'de bir süre sonra yayınlanması planlanan ve yapımcılığını Fatih Aksoy ile Yağmur Ünal'ın üstlendiği; yönetmenliğini de Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı "Baraj" dizisinde başrolü oynayacak kadın oyuncu henüz kesinlik kazanmadı

26.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:41
Baraj dizisinde başrol bilmecesi

42 yıl önce filmi çekilen ve başrollerinde ile Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" filmi diziye uyarlanırken; yapımcılar Fatih Aksoy ve ; Türkan Şoray'a benzer bir karakter için ve Biran Damla Yılmaz ile görüşüyor.

Türkan Şoray'ı canlandıracak karakter için Burcu Kıratlı öne çıkıyor. Gözleri ve fiziğiyle "Yeni nesil Türkan Şoray" olarak olarak tanınıyor. Biran Damla Yılmaz ise gerek renkli gözlü oluşu ve gerekse de Türkan Şoray'a hiç benzerliği yok.



Kaynak: Snob Magazin

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