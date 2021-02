Baraj dizisi "Zahra" kimdir, gerçek adı ne? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında? İman Casablanca aslen nereli?

Baş rollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yavuz, Burak Yörük ve Gizem Karaca gibi oyuncuların yer aldığı Baraj dizisinde Best Model Of The World birincisi Iman Casablanca da yer alıyor. FOX TV'nin sevilerek izlenen dizisi Baraj'ın kadrosunda yer alan Casablanca, daha önce yine FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da yer almıştır. Peki, Baraj Zahra kimdir? Baraj Zahra'yı canlandıran İman Casablanca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BARAJ ZAHRA KİMDİR?

Baraj inşaatında çalışan aşçı Halil'in karısıdır. 20-25 yaşları arasında genç, güzel ve alımlı bir kadındır. Flörtleşmeyi sever. Barajdaki tüm erkeklerin göz hapsindedir. Bu durumu kocası Halil de fark etmekte ama Zahra kocasını parmağında oynatmaktadır. Evliliği formalite evliliğidir. Kocası Halil'e karşı bir aşk, bağlılık hissetmemektedir. Barajdan kurtulma hayalleri kurmaktadır. Bu hayallerine ulaşmak için ilk gördüğü anda beğendiği Tarık'ı kullanmak ister. Zamanla Tarık'a saplantılı bir aşk hissetmeye başlayacak ve Tarık, Nehir aşkı için ciddi bir tehlike oluşturacaktır.

IMAN CASABLANCA KİMDİR?

Iman Casablanca, Faslı Arap model ve dizi film oyuncusudur. 1.75 cm boyundadır. 1999 yılında Fas'ta doğan Casablanca, 22 yaşındadır. Babası komiser ve annesi Fransızca öğretmeni olan Iman Casablanca 6 kardeşli bir ailede büyümüştür. Fas'ta eğitimini Matematik Mühendisliği alanında ilerleten Iman Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere dört dil bilmektedir.

Iman Casablanca, 2008 yılında Best Model of the World birincisi olmuştur. Modelliğin yanı sıra uluslararası oyunculuk da yapmaktadır. Fas'lı olan Iman Casablanca, Türkçesinin iyi olmasıyla dizilerde ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak da görev almıştır.