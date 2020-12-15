Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Baraj Oyuncuları! Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Türk yapımı dram dizisi olan ve 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Baraj Oyuncuları! Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Baraj Oyuncuları! Baraj dizisi nerede çekiliyor?

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI!

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

ve

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan

BARAJ DİZİSİ FRAGMAN İZLE!