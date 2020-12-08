Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman?
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Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman?

08.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:50
Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman?

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde.

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baraj dizisi her hafta salı günü saat 20.00'da FOX ekranlara gelmektedir.

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Tarık'ın, cinayeti Nazım'ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil'i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık'ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur. Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin'in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir'i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım'ın yanına gider. Ama Tarık'ın planı yüzünden Nazım ve Nehir'in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

BARAJ SON BÖLÜM İZLE!

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