Baraj bitiyor mu? Baraj final mi yapacak? Baraj dizisi ne zaman bitecek?
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Baraj bitiyor mu? Baraj final mi yapacak? Baraj dizisi ne zaman bitecek?

09.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:28
Baraj bitiyor mu? Baraj final mi yapacak? Baraj dizisi ne zaman bitecek?

FOX ekranlarında yayınlan Baraj bitiyor mu? Baraj final mi yapacak? Baraj dizisi ne zaman bitecek? Baraj yeni bölüm full izle! Baraj son bölümde neler oldu?

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı FOX ekranlarında yayınlan Baraj bitiyor mu? Baraj final mi yapacak? Baraj dizisi ne zaman bitecek? Baraj yeni bölüm full izle! Baraj son bölümde neler oldu?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem'in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...

BARAJ NE ZAMAN?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. Baraj dizisi 30 yeni bölümüyle 9 Mart Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ BİTİYOR MU?

FOX ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Baraj bitiyor mu? 9 Mart Salı günü yeni bölüm ile ekranlarda. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

BARAJ OYUNCULARI!

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

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