Baraj Bahar kimdir? Baraj Bahar karakterini canlandıran Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında? Gizem Karaca eşi kimdir?

Salı akşamları FOX TV'de yayınlanan Baraj dizisi, severek izleniyor. Baraj dizisi kadrosunda Bahar karakterini Gizem Karaca oynamaktadır. Hakan'ın kız kardeşi olarakBahar'ı çağırması üzerine Nazım'ın Avukatı rolüyle diziye 17. bölümde dahil olmuştur. Başarılı bir avukat rolü oynayan Bahar, Nazım'ın davasını aldıktan sonra Hakan'ın asıl amacının Nehir'le birlikte olmak olduğunu anlamıştır. Peki Baraj Bahar karakterini canlandıran Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında? Gizem Karaca eşi kimdir?

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika'ya Florida'ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul'da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanadaderken toplam 13 okul değiştirdi. Türkiye'de başladığı ilkokula, New York'da devam etti, Florida'da bitirdi. 2007'de, 14 yaşındayken İstanbul'a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. oldu. 2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir'in Yolu adlı dizide yine başrol oynamıştır. New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşmıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Gizem Karaca'nın, hobileri arasında resim yapmak, fotoğraf çekmek, ata binmek, dans etmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak, tenis oynamak, yüzmek, öykü yazmak varmış.

Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmiştir.

GİZEM KARACA DİZİ VE FİLMLERİ