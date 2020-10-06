Baraj 8. bölüm izle! Baraj yeni sezon 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 8. bölüm kesintisiz izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 8. bölüm izle! Baraj 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra'nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey'in Tarık'ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık'ın Nehir'den vazgeçmeye niyeti yoktur.

Zerrin'in baraja gelmesi bütün dengeleri bozar ve büyük yalanların ortaya çıkmasına sebep olacak bir olaylar zincirini tetikler. Ona söylenen büyük yalanı öğrenen Nehir ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE...



BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...



BARAJ 9. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Baraj dizisi bugün akşam yayınlanacaktır. Henüz 9. bölüm fragmanı çıkmadı. Dizinin yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Takipte kalabilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)