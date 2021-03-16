Baraj 31. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 30. bölüm izle

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BARAJ 30. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 30. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Baraj 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj 31. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAraj 31. bölüm 1. fragman

Baraj 31. bölüm 2. fragman için tıklayınız!

BAraj 31. bölüm 3. fragman için tıklayınız!

BARAJ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Nazım'a hamile olduğunu söylemiştir fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım'ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir. Bahar hem Nehir'in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Meryem'i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit'ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?

BARAJ 30. BÖLÜM İZLE

Baraj 30. bölümü izlemek için tıklayınız!