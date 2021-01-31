Banyoda semaverden sızan gazdan öldü
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Banyoda semaverden sızan gazdan öldü

31.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:12
Banyoda semaverden sızan gazdan öldü

SAMSUN'da, iddiaya göre banyoya konulan semaverden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazlı İşleyen (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, iddiaya göre banyoya konulan semaverden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazlı İşleyen (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Vezirköprü ilçesi Cebeli Mahallesi'nde, meydana geldi. İddialara göre, Nazlı İşleyen, içinde semaver bulunan banyoya girdi. Ancak uzun süre banyodan çıkmadı. Bunun üzerine yakınları girdikleri banyoda Nazlı İşleyen'i yerde hareketsiz buldu. Aile fertlerince hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Nazlı İşleyen'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede çocuğun, banyoda bulunan semaverden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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