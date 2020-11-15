Banyoda düşerek ölen yabancı uyruklu şahsın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Banyoda düşerek ölen yabancı uyruklu şahsın Covid-19 testi pozitif çıktı

15.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:58
Banyoda düşerek ölen yabancı uyruklu şahsın Covid-19 testi pozitif çıktı

Samsun'da banyoda düşerek hayatını kaybederken yabancı uyruklu bir kişinin yapılan test sonucu korona virüslü olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da banyoda düşerek hayatını kaybederken yabancı uyruklu bir kişinin yapılan test sonucu korona virüslü olduğu ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Dhannoom Momammed Younus Al Ooja (57) evinin banyosunda düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahıs acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dhannoom Momammed Younus Al Ooja'nun ölümü şüpheli bulundu. Iraklı şahsın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderilen şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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