Banyoda düşen Şükran, öldü
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Banyoda düşen Şükran, öldü

SİVAS'ta elini yıkamak için girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşerek başını çarpan Şükran Kumyurt (39), hayatını kaybetti.

28.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:07
Banyoda düşen Şükran, öldü

SİVAS'ta elini yıkamak için girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşerek başını çarpan Şükran Kumyurt (39), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Siteleri'nde meydana geldi. Sitede annesi Lütfiye Kumyurt ile birlikte yaşayan Şükran Kumyurt elini yıkamak için banyoya girdi. Banyoda ayağı kayınca dengesi kaybeden Kumyurt, düşerek kafasını çarptı. Kızını banyoda yerde yatarken bulan anne Lütfiye Kumyurt, sağlık ekiplerine verdi. Ambulansla, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şükran Kumyurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kumyurt'un bekar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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