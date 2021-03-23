Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü
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Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü

23.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:22
Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, banyoda düşüp başından yaralanan 19 yaşındaki Furkan Oran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINDAN YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
İMAM GAZALİ: ölümü çokça hatırlayın. . .
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