Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü

Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINDAN YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı