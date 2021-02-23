Banu Dereyurt kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Psikolog Banu Dereyurt hayatı nedir?
Banu Dereyurt kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Psikolog Banu Dereyurt hayatı nedir? İşte detaylar haberimizde...
BANU DEREYURT KİMDİR?
EĞİTİM
2013 – 2018 Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
2009 – 2013 Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Nişantaşı Lisesi
STAJLAR
Haziran - Temmuz 2018 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ağustos - Eylül 2016 Türk Amerikan Derneği Anaokulu
Haziran - Temmuz 2016 Sas Centre
EĞİTİMLER ve KONGRELER
54. Ulusal Psikiyatri Kongresi - 2018
48. Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapi Kongresi - 2018
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi - Yrd. Doç. Nevin Dölek - 2018
İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 1. Düzey - 2018
8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu - 2017
9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Ulusal Çocuk ve Yetişkin Psikofarmakoloji Sempozyumu - 2017
1. Sosyal Psikoloji Kongresi - 2016
3. Zeka ve Yetenek Kongresi - 2015
Yaşam Artı - Mikro Beden Dili - 2014
Yaşam Artı - Etkili İletişim Teknikleri - 2014
Yaşam Artı - Kişisel İmaj ve Özgüven Yönetimi - 2014
Yaşam Artı - İletişimde Başarı Stratejileri - 2014
Yaşam Artı - Zamanı Yönetme Sanatı- 2014
Başkent Üniversitesi PDR Merkezi İletişim Becerileri Çatışma Çözme Psiko-Eğitim Grubu çalışmaları - 2013/ 2014