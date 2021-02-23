Banu Dereyurt kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Psikolog Banu Dereyurt hayatı nedir?
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Banu Dereyurt kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Psikolog Banu Dereyurt hayatı nedir?

23.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:33
Banu Dereyurt kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Psikolog Banu Dereyurt hayatı nedir?

Banu Dereyurt kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Psikolog Banu Dereyurt hayatı nedir? İşte detaylar haberimizde...

BANU DEREYURT KİMDİR?

EĞİTİM

2013 – 2018 Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

2009 – 2013 Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Nişantaşı Lisesi

STAJLAR

Haziran - Temmuz 2018 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağustos - Eylül 2016 Türk Amerikan Derneği Anaokulu

Haziran - Temmuz 2016 Sas Centre

EĞİTİMLER ve KONGRELER

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi - 2018

48. Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapi Kongresi - 2018

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi - Yrd. Doç. Nevin Dölek - 2018

İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 1. Düzey - 2018

8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu - 2017

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Ulusal Çocuk ve Yetişkin Psikofarmakoloji Sempozyumu - 2017

1. Sosyal Psikoloji Kongresi - 2016

3. Zeka ve Yetenek Kongresi - 2015

Yaşam Artı - Mikro Beden Dili - 2014

Yaşam Artı - Etkili İletişim Teknikleri - 2014

Yaşam Artı - Kişisel İmaj ve Özgüven Yönetimi - 2014

Yaşam Artı - İletişimde Başarı Stratejileri - 2014

Yaşam Artı - Zamanı Yönetme Sanatı- 2014

Başkent Üniversitesi PDR Merkezi İletişim Becerileri Çatışma Çözme Psiko-Eğitim Grubu çalışmaları - 2013/ 2014

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