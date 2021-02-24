Banu Çiftçi kimdir? DR. Banu Çiftçi kaç yaşında? Banu Çiftçi ödülleri, kitapları!
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Banu Çiftçi kimdir? DR. Banu Çiftçi kaç yaşında? Banu Çiftçi ödülleri, kitapları!

24.02.2021 10:14 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:17
Banu Çiftçi kimdir? DR. Banu Çiftçi kaç yaşında? Banu Çiftçi ödülleri, kitapları!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Banu Çiftçi kitapları! Banu Çiftçi instagram adresi! Banu Çiftçi kariyeri, eğitimleri! Banu Çiftçi kimdir? DR. Banu Çiftçi kaç yaşında?

Başarıları kadar, sosyal medya hesaplarında verdiği yararlı bilgiler ile bilinen Banu Çiftçi kimdir? DR. Banu Çiftçi kaç yaşında? Banu Çiftçi ödülleri, kitapları!

BANU ÇİFTÇİ KİMDİR?

Banu Çiftçi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesini 2000 yılında bitirdi. Uzmanlığını ise Ankara'da Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD yaptı. Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Çiftçi,"dr.banuciftci" adresinde 680bin takipçiye sahiptir.

BANU ÇİFTÇİ KİTAPLARI VE ÖDÜLLER!

Kitapları

Op.Dr. Banu Çiftçi'yle Hamilelik & Doğum, Nisan 2018, Destek Yayınları

Ödülleri

Biri A, Ciftci B, Erkan A, Ergun MA, Yılmaz A, Tiras B, Guner H,Yalcin R. "The Association of Raloxifene Treatment with EstrogenReceptor Gene Polymorphism," VI. International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.(Poster Sunumu 3.lük Ödülü)

TC Sağlık Bakanlığı, Eğitim için Yuttdışına Gönderilecek Personel Bursu,Konu: Hasta Hakları, 2006 Akademik ve Mesleki Kurslar1. Frontiers in Molecular and Cellular Biology in Reproduction and Clinical Implications, Yale University & Akdeniz University Association, Antalya, Turkey, 10-21 April 2006

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