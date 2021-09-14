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Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, sosyal medya hesabından 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Alkan'ın bu hareketine sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı.

Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'te bu davranışı karşısında sert çıkıştı.

Ünlü sanatçıya Serenay Sarıkaya'nın fanları 'beğenmiyorsan neden paylaşıyorsun', 'Banu hanım gündem olmak istemiş', Dost başa düşman ayağa bakar', 'ayağa estetik yapılmıyor', 'insanların fiziki özellikleriyle alay etmek büyük saygısızlık', 'Allah başka dert vermesin' şeklinde yorum yağdırdı.
Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı

Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı

Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı

Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı
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Haber: Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı - Haberler Magazin
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