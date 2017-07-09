Banu Alkan'ın Herkesten Sakladığı Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı

Ses sanatçısı Onur Akay, geçen sene Survivor'da yarışırken 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün, gerçek yaşını bir fotoğrafla ortaya çıkararak tartışma yaratmıştı. Akay, şimdi de Banu Alkan'ın yaşı ile ilgili Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Meslektaşı Yılmaz Morgül'den sonra 'Dünya Güzellerim' adlı programda yer alan oyuncu Banu Alkan'ın yaş tartışmasına da son noktayı koyan Onur Akay Instagram hesabından ünlü oyuncuyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

İşte Onur Akay'ın yaptığı o paylaşım;

"Dünya Güzellerim isimli programda Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın yaşına takılmış durumda. Diva aslında resepsiyonu arasa hemen öğrenir. 2014 yılında Banu Alkan'la bir otelde fasıl yapmıştık. Daha sonra kaldığı bir otelden almaya gitmiştim ve ablasının evine geçerek sohbet etmiştik. Yine kaldığını bildiğim başka bir otelin resepsiyonunda çalışan arkadaşımdan ise, kendisinin yaşını Bülent abla için öğrendim. Banu Alkan rahmetli Oya Aydoğan'dan sadece 1 yaş küçüktür! 1 Nisan doğumlu olduğu için, seneye size yine şaka yapabilir ve 40 yaşına girdiğini falan söyleyebilir. Banu abla seneye 60 yaşına basıyor."

Bu paylaşımla Banu Alkan'ın 1 Nisan 1958 doğumlu olduğu kesinleşti.

Onur Akay'ın paylaşımı;

