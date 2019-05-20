Banu Alkan'dan Samimi İtiraf: Türkiye'nin En Namuslu Kadınıyım

Ünlü oyuncu ve sanatçı Banu Alkan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında özel hayatı ve diğer ünlülerden bahseden Alkan, samimi itiraflarda bulundu.

"BEN ZİRVEDEYİM"

61 yaşındaki Banu Alkan, canlı yayında şunları söyledi: "Estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Hiç estetiğim yok, organiğim. Üzerimdeki mücevherler gerçek değil, gerçek olanlar kasada. Türk Sineması'nın starları olarak son nesiliz. Bizden sonra gelmedi. Ben hala zirvedeyim.

"TÜRKİYE'NİN EN NAMUSLU KADINIYIM"

Herkes zor zamanlar geçirir. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu. Eski günleri özlemiyorum, ben çok güzel yaşıyorum. Saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Hepsi seyircime saygımdan... Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım.

"BEREN SAAT STAR DEĞİL"

Sunucuların Beren Saat'i sorması üzerine konuşan Alkan, "Beren Saat star değil, star olmaya çalışıyor. 2-3 dizi çekmekle olmuyor. Ben 42 film çektim. Ben film çekmekten genç kızlığımı yaşayamadım. İstesem yine film çekerim ama istemiyorum. Şimdi genç kadınlığımı yaşamak istiyorum." dedi.

"BÜYÜK AŞKIMIZI TOKAT BİTİRDİ"

Eski sevgilisi Murat Taşdemir ile de konuşan Alkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Murat Bey resmi nikah yoktu ama 13 yıllık kocamdı. İnanılmaz büyük aşkı o tokat ile bitirdi. Ben 13 sene boyunca ağır bir kelimesini bile duymamıştım. Bir yerde karşılaşmadık ama gördüğüm yerde sarılır, öperim.

Başım sıkıştığında bir şey istesem gelir, yardım eder. Ayrıldıktan sonra 2 yıl param olmadığında Murat bana baktı. Çok dürüst bir insandır. Ayrıldıktan sonra 1 yıl aynı derecede sevdim. Murat ile ayrılalı 10 yıl oldu, ben çocukları büyütmekten önüme bakamadım.

"MADDİYATA ÖNEM VERMEDİM"

Amerikalı sevgilimle hiç görüşmedik, hep telefonla konuştuk. Kendisi Los Angeles'ta yaşıyordu. Söz-müzik işleri vardı, o şekilde tanışmıştık. Sevgilimle tokalaşmamak için 'şehir dışındayım' dedim. Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım. Hiçbir zaman maddiyata önem vermedim. Sosyal medyada o kadar övgü dolu yorumlar alıyorum ki... Hiç kötü yorumlar yapılmıyor. Ben sosyal medyada her hallerini paylaşanlara kızıyorum."