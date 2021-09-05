Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu

Antalya'da sokakta yaşayan bir şahıs, bir parkta üzerinde uyuduğu bank üzerinde hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Şahsın babasına son kez uzun uzun bakması yürek burktu.

Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde bulunan parkta öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre; parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli şahsa seslense de bir cevap alamadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık çalışanları geldi.

10 YILDIR DIŞARIDA YAŞIYORMUŞ

Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın Muharrem Demir olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın yaklaşık 10 yıldır dışarılarda kaldığı bildirildi. Polisin haber vermesinin ardından şahsın oğlu Necati Demir de olay yerine geldi.

OĞLUNUN BAKIŞLARI YÜREK BURKTU

Demir, bank üzerinde hareketsiz yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutmayan oğlunun son bakışları yürek burktu. Şahsı mahalle sakinleri teselli etti. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün