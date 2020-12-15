Banksy'nin son eserini duvarına yaptığı evin fiyatı 17 kat arttı
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Banksy'nin son eserini duvarına yaptığı evin fiyatı 17 kat arttı

15.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:19
Banksy'nin son eserini duvarına yaptığı evin fiyatı 17 kat arttı

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy'nin İngiltere'de Bristol kentinde geçen hafta yeni eserini yaptığı evin satış değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi.

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy'nin İngiltere'de Bristol kentinde geçen hafta yeni eserini yaptığı evin satış değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseldiğini belirtti.

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı.

ESERİN İYİ KORUNMASI ÖNCELİKEvin sahibi ise Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.BANKSY KİMDİR?

Banksy, kariyerine İngiltere'nin Bristol kentinde 'grafitti' olarak adlandırılan sprey boyayla binaların duvarlarına resim yapmaya başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi. Banksy'nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.


Banksy'nin son eserini duvarına yaptığı evin fiyatı 17 kat arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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