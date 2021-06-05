Bankaların telefon numaralarına +99'u ekleyerek vatandaşları dolandıran çeteye baskın
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Bankaların telefon numaralarına +99'u ekleyerek vatandaşları dolandıran çeteye baskın

Bankaların telefon numaralarına +99'u ekleyerek vatandaşları dolandıran çeteye baskın
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına +99'u ekleyerek bankadan arandıklarına ikna ettikleri vatandaşları, "Hesabınızdan para çekildi" dolandıran 13 kişilik çete yakalandı. Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvuruda bulundu.

Dolandırıcılık çetesi üyeleri, bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına Özbekistan'ın uluslararası telefon kodu +99 ekleyerek internet üzerinden vatandaşları aradı.

KENDİLERİNİ BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Hürriyet'in haberine göre kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri, "Hesabınızdan para çekildi" ve "Hesabınız bahiste kullanıldı" gibi sözlerle panik havası yarattı. Vatandaşlardan aldıkları hesap bilgileriyle de hesaplarını boşalttı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan üç aylık çalışmada çete üyelerinin kimlikleri ve kaldıkları adreslerin deşifre edilmesinin ardından başlatılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin tutuklanmasının ardından İstanbul ve Düzce'de devam eden operasyonda çete üyesi 8 kişi daha yakalandı. Aramalarda da, ruhsatsız Sig Sauer tabanca ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

8 KİŞİ SORGUDA

Gözaltına alınan 8 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak (TCK 220), kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla sorguya alındı.

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