Bankaların Sahte Sitesini Oluşturup Dolandırıcılık Yaptılar

Kayseri polisi, bankaların sahte sitelerini oluşturan banka müşterilerinin internet bankacılığı şifrelerini ele geçirerek kendi banka hesaplarına para transferi yapan çeteyi çökertti.

Edinilen bilgiye göre, Siber Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Ahmet Topalfakıoğlu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bankaların sahte sitesini oluşturup, banka müşterilerinin internet bankacılığı şifrelerini ve kişisel bilgilerini ele geçirerek internet bankacılığına erişim yapmak suretiyle, genellikle üniversite öğrencilerinden temin ettikleri banka hesaplarına transfer ettikleri tutarları, nakit olarak çeken ve kuyumculardan altın alarak nakde çeviren şahısların yurt içinde ve yurt dışında lüks hayat sürdürdükleri tespit etti. Tespit edilen 19 şüpheli şahıs, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 10 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ