Banka önünde sıra bekleyen sahibinin yanındaki Çin kazı ilgi odağı oldu - Haberler
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Banka önünde sıra bekleyen sahibinin yanındaki Çin kazı ilgi odağı oldu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Banka önünde sıra bekleyen sahibinin yanındaki Çin kazı ilgi odağı oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 63 yaşındaki Hatice Özkan'ın banka şubesi önünde, "Kirli' adını verdiği Çin kazıyla sıra beklemesi dikkati çekti.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 63 yaşındaki Hatice Özkan'ın banka şubesi önünde, "Kirli' adını verdiği Çin kazıyla sıra beklemesi dikkati çekti.

Özkan, torununa doğum gününde hediye edilen kazı günlük işlerini yaparken yanından ayırmıyor.

Pazarkapı Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen Özkan, işlem yaptırmak için dışarıda "Kirli" ile sıra bekledi.

Hatice Özkan ve kazı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İşlem sırası kendisine gelen Özkan, kazla şubeye girerek faturaları için otomatik ödeme talimatı verdi.

Bankadaki işlemlerini tamamlayan Özkan, "Kirli" ile Moloz mevkisinde alışveriş yaptı. Esnaf ve vatandaşlar kaza ilgi gösterdi, balıkçılar ise hamsi vermeye çalıştı.

Özkan, AA muhabirine, her yere "Kirli" ile gittiklerini belirterek, "Otomatik ödeme talimatı vermek için bankaya gittim. Bankada işlem yaptırmak için kapıda 'Kirli' ile bekledik. O sırada da çevredekiler 'Kirli'yi sevdi. İçeri girip işlemimizi yaptırdık, ardından da alışveriş yaptık." dedi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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