Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu

Zonguldak'ta, iki kişi arasında banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp tekme tokat birbirine saldıran şahıslar, vatandaşların araya girmesi ile ancak ayrıldı.