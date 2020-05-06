Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:04
Zonguldak'ta, iki kişi arasında banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp tekme tokat birbirine saldıran şahıslar, vatandaşların araya girmesi ile ancak ayrıldı.
Zonguldak'ta banka önünde sıra bekleyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. İki kişinin tartışması, kısa süre sonra sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı tekme tokatlı kavgaya döndü. Olayı izleyen vatandaşların tepki vermesi üzerine şahıslar sakinleştirildi.
SIRA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ
Zonguldak Soğuksu'da öğle saatlerinde kavga meydana geldi. Banka önünde bekleyen 2 kişi sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşan 2 kişiyi, sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: İHA