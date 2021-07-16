Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Memleketlerine gitmek için garda bekleyen vatandaşlar Trene binen vatandaşlar Garda bekleyen Bangladeşliler DAKKA - Hükümetin Kurban Bayramı boyunca kısıtlamaları gevşetme kararının ardından Bangladeşli vatandaşlar bayramı sevdikleriyle kutlamak için memleketlerine gidiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Memleketlerine gitmek için garda bekleyen vatandaşlar
Trene binen vatandaşlar
Garda bekleyen Bangladeşliler DAKKA - Hükümetin Kurban Bayramı boyunca kısıtlamaları gevşetme kararının ardından Bangladeşli vatandaşlar bayramı sevdikleriyle kutlamak için memleketlerine gidiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman