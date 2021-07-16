Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor
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Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor

Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Memleketlerine gitmek için garda bekleyen vatandaşlar Trene binen vatandaşlar Garda bekleyen Bangladeşliler DAKKA - Hükümetin Kurban Bayramı boyunca kısıtlamaları gevşetme kararının ardından Bangladeşli vatandaşlar bayramı sevdikleriyle kutlamak için memleketlerine gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Memleketlerine gitmek için garda bekleyen vatandaşlar

Trene binen vatandaşlar

Garda bekleyen Bangladeşliler DAKKA - Hükümetin Kurban Bayramı boyunca kısıtlamaları gevşetme kararının ardından Bangladeşli vatandaşlar bayramı sevdikleriyle kutlamak için memleketlerine gidiyor.

Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor
Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor
Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor
Bangladeşliler Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman

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