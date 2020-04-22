Bangladeş'ten gelen 154 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
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Konya Havalimanı, Bangladeş, Karaman, Güncel

Bangladeş'ten gelen 154 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Bangladeş'ten gelen 154 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildi.

22.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:56
Bangladeş'ten gelen 154 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Bangladeş'ten gelen 154 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildi.

Bangladeş'ten uçakla akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen 154 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra 6 grup halinde otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde Karaman'a getirildi.

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.

Bu sırada polis ekipleri koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullandı.

Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bangladeş'ten gelen 154 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

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