Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
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Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı

Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da bulunan ve Milli Mücadele'nin en önemli simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi, 19 Mayıs 1919'un 102'nci yıl dönümünde ziyaretçilerini ağırladı.

SAMSUN'da bulunan ve Milli Mücadele'nin en önemli simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi, 19 Mayıs 1919'un 102'nci yıl dönümünde ziyaretçilerini ağırladı. Pandemi nedeniyle kente gelemeyen vatandaşlar için de Bandırma Vapuru, sanal müze olarak ziyarete açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da kente gelişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu'nda devam etti.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ZİYARET ETTİLERTütün İskelesi'ndeki törenin ardından vatandaşlar, Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Çocuklarıyla birlikte Bandırma Vapuru'na gelen vatandaşlar,  hem müzeyi gezdi hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Koronavirüs nedeniyle Samsun'a gelemeyen vatandaşlar için de bu sene özel bir çalışma yapıldı. Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma Vapuru Müzesi, sanal ortama taşındı. Vatandaşlar, Bandırma Vapuru Müzesi'ni 'www.sabancivakfi.org' ve 'www.samsun.bel.tr' adreslerinden sanal ortamda ziyaret etti. MÜZEDE BİRÇOK ESER YER ALIYOR

Milli Mücadelenin simgesi olan Bandırma Vapuru Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti, Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı müzede bulunuyor.  Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar da sergileniyor. Ayrıca yine Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.


- Öcal
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı
Bandırma Vapuru, sanal ortamda ziyarete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal

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