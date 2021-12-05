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Bandırma sis altında

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

- Bandırma sis altında Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

BALIKESİR (İHA) - - Bandırma sis altında

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bandırmayı etkisi altına alan yoğun sis deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebeb oluyor sabah saatlerinde başlayan etkili sisten yenikapı Bandırma- Bandırma yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı kamyon sürücüleri kamyonların tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekledi. Meteoroloji yetkililerince özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bugün öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Bandırma sis altında

Bandırma sis altında

Bandırma sis altında

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

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