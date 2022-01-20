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Bandırma'nın en iyileri İstanbul'da sahne aldı

Bandırma'nın en iyileri İstanbul'da sahne aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Yılın En İyileri" Ödül Töreni'nde Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Bandırmayı temsil etti.

İSTANBUL (İHA) - Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Yılın En İyileri" Ödül Töreni'nde Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Bandırmayı temsil etti.

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği halk oyunları ekibi "Yılın En İyileri" Ödül Töreni'nde sahne aldı. Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen Yılın En İyileri Ödül Töreni İstanbul ' da gerçekleşti. Bu yıl 12. düzenlenen törende ödüller 2022 yılının en iyilerine takdim edildi. Törene kültür sanat ve dünyasından katılan birçok isim ödüllerini alırken, gecede anlamlı dakikalar yaşandı. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yaptığı anketler ile bu yıl müzik, tiyatro, TV, sinema, spor, sahne ve iş dünyasının "Enleri" belirlendi. Düzenlenen törende Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, engelliler adına Yılın En İyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Ödülünü aldı. Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Halk Oyunları Ekibi de birçok ünlünün katıldığı gecede sahne alarak ilçeyi temsil etti. Gözde Ateş'in halk oyunları çalışmaları eğitmenliğinde gösterilerini sergileyen ekip salonda büyük bir beğeni topladı. - BALIKESİR

Bandırma'nın en iyileri İstanbul'da sahne aldı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Engelsiz Yaşam Vakfı, İstanbul, Engelli, Magazin, Haber

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