Bandırma'da kar etkili oldu - Haberler
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Bandırma'da kar etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Haberler | Yerel

- Bandırma'da kar etkili oldu Kırsal mahalleler de kar yağışı etkili oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi ve buna bağlı olan kırsal köylerde kar yağışı etkili oldu.

BALIKESİR (İHA) - - Bandırma'da kar etkili oldu

Kırsal mahalleler de kar yağışı etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi ve buna bağlı olan kırsal köylerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava ile birlikte kar Bandırma'nın yüksek kesimleri ve kırsal köylerde etkili oldu. Bandırma Belediyesi Fen İşleri birimi Bandıma'nın yüksek kesinlerinde olan Levent Kayacık Mahallelerini kar küreme araçlarıyla yollarda biriken karları açtı. Zaman zaman fırtına şeklinde yağan kar tipi şeklinde yağarak kuytu yerlerde kar birikmesine neden oldu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede 3 gün daha devam etmesi bekleniyor. Kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı Bandırma'nın iç kesimlerinde sadece araçların üzerleri tuttu. Ana halterler ise Karayolları Genel Müdürlüğünce tuzlama çalışması ve yolları sürekli kazıma aracı ile açık tutuyor. Öte yandan da Bandırma Belediyesi Bandırma'nın yüksek kesimlerinde kalan mahallelerin yollarını açıyor.

Bandırma'da kar etkili oldu

Bandırma'da kar etkili oldu

Bandırma'da kar etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Balıkesir, Edincik, kar, Yerel, Haber

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