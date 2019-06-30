Bandai Namco, Yeni RPG Oyunu Blue Protocol'u Duyurdu

Project Sky Blue tarafından geliştirilen ve PC için gelecek olan yeni RPG oyunu Blue Protocol, geliştiricilerin dediğine göre 'nefes kesici grafikler' ile kaplanmış bir dünyada geçecek. Oyun motoru Unreal Engine 4 olan oyunda çok oyunculu mod da bulunacak.

Oyunun açıklama kısmında "Dünya yıkılmanın eşiğinde, şimdi birleşmenin tam zamanı" sözleri yer alıyor. "Arkadaşlarınızla ve yabancılarla bir araya gelip harcınız olmayan düşmanlarla savaşın. Uzay ve zamanda yolculuk edip savaşınızı şekillendirin!"

Şu an için eldeki bilgiler maalesef bu kadar. Bandai'de sadece bir adet fotoğraf paylaşmış durumda. Oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir ipucu verilmedi ancak haberdar olmak için siz yine de bizi takipte kalın